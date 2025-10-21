Apple TV hat den Starttermin für die dritte Staffel von "Shrinking" bekannt gegeben: Die neuen Folgen mit Harrison Ford und Jason Segel starten Ende Januar 2026.
Apple TV hat jetzt den Starttermin für die dritte Staffel von "Shrinking" verkündet. Die Emmy-nominierte Comedyserie mit Harrison Ford (83) und Jason Segel (45) in den Hauptrollen kehrt am 28. Januar 2026 zurück. Nach der Auftaktepisode erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge, bis das Staffelfinale am 8. April 2026 läuft. Insgesamt umfasst die dritte Staffel elf Episoden. Zum festen Cast gehören neben den Hauptdarstellern weiterhin auch Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley.