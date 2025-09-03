Shows vor Weihnachten: Ed Sheeran kommt im Dezember nach München

Nach in den kommenden Tagen anstehenden Deutschlandkonzerten kehrt Ed Sheeran im Dezember noch einmal zurück. Passend zur Adventszeit wird der Superstar in München ein etwas kleineres Konzert als gewohnt geben.
In wenigen Tagen gibt sich der britische Superstar Ed Sheeran (34) in Düsseldorf die Ehre. Über ein ganzes Wochenende verteilt, tritt er vom 5. bis 7. September drei Mal in der Merkur Spiel-Arena auf. Wer keine Tickets für die längst ausverkauften Shows mehr bekommen hat, kann Sheeran noch einmal im Dezember live in Deutschland sehen.