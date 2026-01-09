Schlechtes Wetter hat der Band Unheilig und Musikfans einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurz bevor die Gruppe am 8. Januar auf der Bühne der Inselpark-Arena in Hamburg stehen sollte, musste der Frontmann der Graf die für den Donnerstag und Freitag geplanten Auftritte absagen. Die Band veröffentlichte auf Instagram ein kurzes Video, in dem der Sänger die Lage erklärt.

Unheilig möchten abgesagte Konzerte nachholen "Wir haben heute gepostet, dass das Konzert stattfindet", erzählt der Graf in dem Clip zunächst, bevor er mitteilen muss: "Jetzt habe ich leider schlechte Nachrichten bekommen und die möchte ich euch gerne vorlesen." Die Band sei von der Eigentümerin erst kurzfristig am späten Nachmittag informiert worden, "dass aufgrund der Witterung der Betrieb der Arena ab sofort bis mindestens zum 13. Januar 2026 untersagt ist. Die beiden Konzerte von Unheilig können daher leider nicht wie geplant stattfinden."

Der Wunsch der Band sei es, "dass die Konzerte nachgeholt werden, dass wir diese Konzerte spielen können", sagt der Graf weiter. Fans sollen dem Sänger und der Gruppe bitte "ein wenig Zeit das zu planen, zu organisieren, zu überlegen, wie wir das machen können", einräumen.

"Liebe Unheilig-Fans, das heutige und morgige Konzert in Hamburg (08.01. & 09.01.26) wurde leider witterungsbedingt abgesagt. Wir melden uns sobald es weitere Neuigkeiten gibt! Kommt gut nach Hause und passt auf euch auf", wird im beigefügten Kommentar zusätzlich erklärt.

Die nächsten Konzerte der "Wieder zurück"-Tour sollen laut aktueller Angaben auf der Homepage der Band am 15. Januar und 16. Januar in Oberhausen stattfinden. Die Tournee läuft noch bis in den August, bevor es wenige Monate später schon auf "Liebe Glaube Monster"-Tour geht. So heißt auch das neue Album von Unheilig, das am 13. März 2026 erscheinen soll.