Am Donnerstag und Freitag sollten Unheilig in Hamburg auftreten. Beide Konzerte wurden jedoch kurzfristig aufgrund der Witterung abgesagt.
Schlechtes Wetter hat der Band Unheilig und Musikfans einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurz bevor die Gruppe am 8. Januar auf der Bühne der Inselpark-Arena in Hamburg stehen sollte, musste der Frontmann der Graf die für den Donnerstag und Freitag geplanten Auftritte absagen. Die Band veröffentlichte auf Instagram ein kurzes Video, in dem der Sänger die Lage erklärt.