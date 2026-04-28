Shows in Wien wurden abgesagt: Prozess um geplanten Anschlag auf Taylor-Swift-Konzert gestartet

Im August 2024 mussten drei ausverkaufte Konzerte von Taylor Swift in Wien kurzfristig abgesagt werden. Grund waren mutmaßliche Anschlagspläne auf Fans vor dem Stadion. Nun hat der Prozess gegen zwei junge Männer begonnen.
In Österreich hat am heutigen Dienstag ein aufsehenerregender Terrorprozess begonnen: Vor dem Landesgericht Wiener Neustadt müssen sich zwei junge Männer verantworten, die einen Anschlag rund um ein Konzert von Taylor Swift (36) in Wien geplant haben sollen. Die mutmaßliche Bedrohung hatte im August 2024 zur kurzfristigen Absage aller drei geplanten Shows geführt.