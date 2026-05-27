Showrunner kündigt Großes an: House of the Dragon-Staffel mit verrücktester TV-Folge überhaupt?

In gut einem Monat startet die dritte Staffel von "House of the Dragon" - mit einer Schlacht, auf die in den ersten Staffeln hingearbeitet wurde. Der Showrunner Ryan Condal schürt bereits kräftig die Erwartungen.

Das "Game of Thrones"-Universum kehrt in wenigen Wochen mit neuem Material auf die Bildschirme zurück. Ende Juni startet die dritte Staffel des Prequels "House of the Dragon". Fans dürfen sich offenbar auf reichlich Action freuen, wie Ryan Condal, der Showrunner der Serie, im Gespräch mit "Entertainment Weekly" andeutet. Mindestens eine der Folgen soll laut ihm sogar neue Maßstäbe setzen.

Gemeint ist bereits der Auftakt, in dem es demnach um die "Schlacht an der Gurgel" gehen soll, um eine der blutigsten Seeschlachten in der Fantasy-Welt, die auf den Erzählungen des Autors George R. R. Martin (77) beruht. Was die Umsetzung fürs Streaming angeht, soll es "die wohl verrückteste Fernsehepisode, die je gedreht wurde", werden. Ob Condal damit nicht zu viel verspricht, wird sich ab dem 22. Juni zeigen, denn ab dann ist die neue Staffel in Deutschland via Sky, Wow und HBO Max zu sehen.

Emma D'Arcy: "Endlich erleben wir einen Krieg"

Emma D'Arcy (33), die Rhaenyra Targaryen verkörpert, schürt ebenfalls die Vorfreude und bestätigt, dass es mit viel Action losgeht. "Die Staffel startet diesmal mit 60 Meilen pro Stunde", erläutert D'Arcy. "Endlich erleben wir einen Krieg, der sich seit zwei Staffeln aufgebaut hat... Ich bin so beeindruckt von Ryan und dem Team, denn es erfordert wirklich Nervenstärke, einen Konflikt zu inszenieren, der bisher vor allem zwischenmenschlicher und familieninterner Natur war, und dann endlich, mit einer einzigen großen Geste, diesen Konflikt auf das gesamte Reich loszulassen."

Das Spin-off "House of the Dragon" basiert auf Martins Buchvorlage "Feuer und Blut" und erzählt einen Teil der Vorgeschichte zur HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones". Für die dritte Staffel kündigt Condal weitere Action an. Er spricht von "einem gigantischen Ding" neben der erwähnten Schlacht und zweieinhalb weiteren Szenen, die etwas kleiner, aber immer noch große "'Game of Thrones'-Sequenzen" sein sollen.