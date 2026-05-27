Showrunner kündigt Großes an: House of the Dragon-Staffel mit verrücktester TV-Folge überhaupt?

In gut einem Monat startet die dritte Staffel von "House of the Dragon" - mit einer Schlacht, auf die in den ersten Staffeln hingearbeitet wurde. Der Showrunner Ryan Condal schürt bereits kräftig die Erwartungen.
Das "Game of Thrones"-Universum kehrt in wenigen Wochen mit neuem Material auf die Bildschirme zurück. Ende Juni startet die dritte Staffel des Prequels "House of the Dragon". Fans dürfen sich offenbar auf reichlich Action freuen, wie Ryan Condal, der Showrunner der Serie, im Gespräch mit "Entertainment Weekly" andeutet. Mindestens eine der Folgen soll laut ihm sogar neue Maßstäbe setzen.