Das Finale von "Germany's next Topmodel" steigt am 28. Mai erstmals in Los Angeles. Mit dabei: Hollywood-Ikone Sharon Stone. Auch weitere Promigäste haben sich angekündigt.
Heidi Klum (52) holt für das große Finale ihrer Modelshow schweres Hollywood-Geschütz auf die Bühne: Schauspiel-Ikone Sharon Stone (68) gehört laut "Joyn.de" zu den prominenten Gästen, die Ende Mai beim Abschluss der 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" erwartet werden. Erstmals in der Geschichte der Show findet der Showdown nicht in Deutschland statt, sondern in Klums Wahlheimat Los Angeles.