Das Finale von "Germany's next Topmodel" steigt am 28. Mai erstmals in Los Angeles. Mit dabei: Hollywood-Ikone Sharon Stone. Auch weitere Promigäste haben sich angekündigt.

Heidi Klum (52) holt für das große Finale ihrer Modelshow schweres Hollywood-Geschütz auf die Bühne: Schauspiel-Ikone Sharon Stone (68) gehört laut "Joyn.de" zu den prominenten Gästen, die Ende Mai beim Abschluss der 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" erwartet werden. Erstmals in der Geschichte der Show findet der Showdown nicht in Deutschland statt, sondern in Klums Wahlheimat Los Angeles.

Am 28. Mai geht es ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream bei Joyn um den Titel. Anders als früher werden gleich zwei Models gekrönt: Der Gewinner und die Gewinnerin streichen je 100.000 Euro ein und landen auf dem Cover der deutschen "Harper's Bazaar".

Neben Stone, die mit Streifen wie "Basic Instinct" oder "Casino" Filmgeschichte schrieb, sind weitere Weltstars für das Finale bestätigt: Sängerin und Musical-Darstellerin Nicole Scherzinger (47), Popstar Demi Lovato (33), die jüngst bereits als Gastjurorin am Set war und für eine Tanz-Challenge sorgte, Supermodel Adriana Lima (44), Laufsteg-Star Winnie Harlow (31) sowie die Dsquared2-Gründer Dean und Dan Caten (61).

Neues Konzept angekündigt

Dass es diesmal anders werden würde als gewohnt, hatte die Model-Chefin schon zum Staffel-Auftakt durchblicken lassen. Das Finale solle "in einem Theater" über die Bühne gehen und mit zahlreichen US-Stars besetzt sein. Die Location in Hollywood macht es Gästen aus der amerikanischen Entertainmentbranche leichter, vorbeizuschauen - lange Flüge über den Atlantik fallen weg. "Es wird alles anders werden als in Deutschland", kündigte Klum laut dem Joyn-Bericht an.

ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer hatte den Ortswechsel bereits vor Staffelstart offiziell bestätigt: "Das GNTM-Finale steigt 2026 in Hollywood." Damit bricht der Sender mit einer langen Tradition. Die bisherigen Endrunden fanden in deutschen Städten wie Berlin, Köln oder Mannheim statt.

Hierzulande müssen Fans deshalb aber nicht zu Hause vor dem Bildschirm bleiben. Parallel zur TV-Ausstrahlung veranstaltet ProSieben ein Public Viewing im Berliner Zoo Palast. Unter dem Motto "Welcome to Hollywood" können Zuschauerinnen und Zuschauer die Show gemeinsam verfolgen - samt rotem Teppich, prominenten Gästen und den Top Ten der laufenden Staffel. Tickets sind über den Zoo Palast erhältlich.