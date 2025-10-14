Showcar Vision Iconic: Visionäres und Anklänge an 1930er Jahre – Mercedes und die Zukunft des Fahrens

Zur Shanghai Fashion Week präsentiert der Stuttgarter Autohersteller eine Design- und Technikstudie: das Showcar „Vision Iconic“ mit überlanger Haube und samtener Sitzbank.
Wenn etablierte Autohersteller Showcars präsentieren, ist das meist mehr als eine Fingerübung für den Chefdesigner. Man will vielmehr zeigen, wo es bei Optik und Technik in Zukunft hingehen soll, der Marke eine Art ästhetische Laufrichtung geben. Mercedes-Benz versucht dies nun mit dem Showcar namens „Vision Iconic“, das neben zukunftsweisender Technik mit einer guten Portion Retroseligkeit aufwartet.