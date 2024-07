Showacts auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Der Countdown vor dem Deutschland-Spiel soll noch heißer werden

1 Die deutschen Fans auf dem Schlossplatz sollen mit DJ Robin nach links und nach rechts hüpfen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Warum Deutschland gegen Spanien am Freitag schon um 18 Uhr beginnt? „Damit wir danach länger feiern können“, sagt DJ Robin. Die Macher der Fanzone haben ihn ganz kurzfristig gebucht. Vorm Spiel will er mit 30 000 „links, rechts“ wie die Holländer tanzen.











Der Höhepunkt des EM-Monats von Stuttgart steht bevor. The DFB-Elf is in town! Vor dem Knallerspiel Deutschland gegen Spanien freuen sich die Gastronomen der Fanzone, dass es bei ihnen nach Tagen mit wenig Umsatz endlich so richtig brummen wird – auch das Wetter scheint am Freitag mitzumachen. Die Veranstalter haben das Programm für den Schlossplatz nun kurzfristig erweitert, damit der Countdown noch heißer und noch länger wird.