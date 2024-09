Show von S.S. Daley: London Fashion Week: Harry Styles nimmt neben Anna Wintour Platz

Harry Styles (30) hat an diesem Freitag (13. September) die Show von S.S. Daley auf der Londoner Fashion Week besucht. Der britische Musikstar, der sich zuletzt selten in der Öffentlichkeit zeigte, nahm neben "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74) Platz. Mit dem Liverpooler Designer Steven Stokey-Daley soll Styles laut "Elle" bereits mehrfach zusammengearbeitet haben, unter anderem für sein Musikvideo zu "Golden". Er soll auch an der Marke beteiligt sein.

Modebewusster Musiker

Styles trug bei der Show, die auch "The Crown"-Star Emma Corrin (28) oder "Bridgerton"-Schauspielerin Golda Rosheuvel (54) besuchten, ein lässiges Outfit. Zu einer marineblauen Hose sowie Hemd in derselben Farbe trug er ein weißes Shirt und kombinierte Sneaker zu dem legeren Look. Der Sänger gilt als sehr Mode interessiert und entwickelte über die Jahre seinen eigenen, selbstbewussten Stil, für den er bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Unter anderem wurde er von der "GQ" zum "stylischsten Mann 2020" gekürt. Im Dezember 2020 war Styles als erster Mann alleine auf einem "Vogue"-Cover zu sehen.

Lesen Sie auch

Der Sänger zog sich im vergangenen Jahr aus der Öffentlichkeit und von der Bühne zurück. Über 22 Monate verteilt gab der Sänger von 2021 bis 2023 169 Shows seiner "Love On Tour", davon die letzte im Juli 2023 in Italien. Anschließend wurde er lediglich bei privaten Aktivitäten von Fotografen abgelichtet, bevor er im Juli 2024 als Überraschungsgast bei Stevie Nicks' (76) Show im Londoner Hyde Park ein kleines Bühnen-Comeback feierte.

Das ehemalige One-Direction-Mitglied konnte nach dem Debütalbum "Harry Styles" durch die Singles "Watermelon Sugar", "Adore You" und das dazugehörige Album "Fine Line" 2019 durchstarten. Das dritte Album "Harry's House" veröffentlichte er 2022 und lieferte mit "As It Was" oder "Late Night Talking" weitere Hits. 2021 erhielt er einen Grammy für "Best Pop Solo Performance" für "Watermelon Sugar". 2023 folgten drei weitere Auszeichnungen des wichtigsten Musikpreises, darunter ein Award für das Beste Album und das Beste Pop-Album für "Harry's House". Als Schauspieler machte er unter anderem durch das Prime-Video-Drama "Der Liebhaber meines Mannes" (2022) und den Thriller "Don't Worry Darling" (2022) auf sich aufmerksam.