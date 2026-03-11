Show von Miu Miu: Gillian Anderson erobert den Laufsteg in Paris

Dass Gillian Anderson vor der Kamera eine Naturgewalt ist, ist kein Geheimnis. Jetzt beweist die Schauspielerin, dass sie auch den Catwalk beherrscht: Am Dienstag lief sie als strahlender Abschluss der Miu-Miu-Show in Paris über den Laufsteg.
Gillian Anderson (57) hat bei der Paris Fashion Week einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur vor der Kamera eine gute Figur macht: Die Schauspielerin lief am Dienstag über den Laufsteg bei Miu Miu und krönte die Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 als prominenter Abschluss der Show.