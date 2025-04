Show von Heidi Klum: Emotionale Worte bei GNTM: Model rührt zu Tränen

Es wird staubig und tränenreich: Beim Casting berichten sechs "GNTM"-Models von den Schattenseiten ihres Lebens. Eine rührt alle an - und holt sich den Job. Beim wilden Wüsten-Shooting verbringen Heidi Klum und Thomas Hayo eine stürmische Nacht im Zelt. Am Ende ereilt gleich drei Models das Aus.

"Dreckig und wild" geht es laut Heidi Klum (51) in der aktuellen Folge von "GNTM" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) zu. Sie lädt die Models und ihren alten Freund Thomas Hayo (56) zum Mad-Max-Shooting in die kalifornische Wüste ein. Alle übernachten in Zelten, auch Klum und Hayo, und verbringen eine stürmische Nacht. Für drei enttäuschte Models ist in der Wüste traurige Endstation bei "GNTM". Gleich zu Anfang wartet ein hochemotionales Casting auf sechs Kandidatinnen.

Anrührende Story: Eva setzt Siegesserie fort

Ein begehrter Schmuck-Kunde sucht eine authentische Persönlichkeit als Gesicht einer deutschlandweiten Kampagne. "Erzählt uns eure Story und drückt sie mit unserem Schmuck aus", lautet die Aufgabe. Beim Casting vor der Kamera verbindet die Geschichten der Models vor allem eines: der Dank an ihre Mütter, ohne die sie ihren Weg nicht hätten gehen können. Bei einigen fließen vor laufender Casting-Kamera Tränen.

Lesen Sie auch

Dann ist Eva (26) an der Reihe. Die Berlinerin hat ein Herz mit der Aufschrift "Mom" ausgesucht. Ihre Mutter ist vor einem Jahr an Krebs gestorben. "Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Aber ich habe auch gelernt, das Positive zu sehen und zu kämpfen." Die dreiköpfige Jury ist von Evas Offenheit und positiver Ausstrahlung beeindruckt und wählt sie für die Kampagne aus. Nach dem Zuschlag für eine Unterwäsche-Kampagne in der Vorwoche setzt das Petite Model damit seine Siegesserie fort. Die Konkurrenz hat sie spätestens ab jetzt auf dem Zettel.

Trio siegt beim Diner-Shooting

Im Model-Penthouse trifft ein alter Bekannter der "GNTM"-Familie ein. Creative Director Thomas Hayo ist seit 2011 Teil von "GNTM". Seitdem hat er gemeinsam mit Heidi Klum in dem Format viel erlebt. In der folgenden Nacht fügen beide ihrer langjährigen Freundschaft ein weiteres, aufregendes Kapitel hinzu: Auf sie wartet eine gemeinsame Nacht im Zelt in der Wüste Kaliforniens. Während Heidi Thomas' Ankunft schon herbeisehnt, gibt dieser erstmal den Model-Reiseleiter. Auf der Bustour in die Wüste legt "GNTM-Reisen" einen Stopp an einem typisch amerikanischen Fifties-Diner ein. Dort sollen sich die Models, in Dreiergruppen posierend, beim Fifties-Shooting beweisen. Jannik (22), Eliob (29) und Top-Favorit Kevin (24) sind am besten vorbereitet und gewinnen das Shooting.

"Keine Lust auf deine Bohnen-Furze"

Den Shooting-Siegern winkt ein frisch aufgebautes Luxuszelt in der kalifornischen Wüste. Der scheinbar unspektakuläre Preis soll sich noch als echter Vorteil herausstellen. Denn als die "Reisegruppe Hayo" in der Wüste eintrifft, ist es bereits dunkel und ein Sturm zieht auf. Wie gut, dass Model Felix (21) aus Wien als Pfadfinder aktiv ist. Er unterstützt die Gruppe tatkräftig beim Zeltbau - und das ist dringend notwendig: "Wir hatten erstmal gar keinen Plan", so Faruk (21). Und auch Heidi und Thomas scheinen eher selten zu zelten.

Am rustikalen Buffet lässt Heidi eine scherzhafte Warnung an Camping-Partner Hayo los: "Pass auf mit den Bohnen, ich habe keine Lust auf deine Bohnen-Furze." Starke Wüstenwinde erschüttern nachts tatsächlich die Zelte und bringen sie fast zum Einsturz. Heidi und Thomas liegen eng eingekuschelt in ihrem Zelt und schlagen sich mit ihren Lieblingssnacks den Bauch voll. Am Morgen danach bezichtigen sich beide des Schnarchens. Thomas' Fazit: "Unsere Nacht war wunderschön, fantastisch und abenteuerlich."

Favoriten schwächeln beim Mad-Max-Shooting

"Ungeduscht mit ein bisschen Rouge drauf" bittet Heidi direkt nach dem Aufstehen zum spektakulären Wüsten-Shooting. In "postapokalyptischen" Kostümen wirken die Models wie Komparsen der "Mad Max"-Reihe oder Besucher des "Burning Man"-Wüsten-Festivals. Thomas Hayo will "Action, Dynamik und Ausstrahlungskraft" vor der Linse von Fotograf Mario Schmolka (50) sehen. Was Aaliyah (21) oder Pierre (22) gut gelingt, wird für andere zur echten Herausforderung. Auch die männlichen Favoriten Moritz (19) und Kevin zeigen erstmals Schwächen. Sie zählen überraschend zu den acht Wackelkandidaten, die ums Weiterkommen bangen müssen.

"Heidi macht, was Heidi will."

Auch Pfadfinder Felix, gerade noch auf Laufstegen in Paris und Berlin unterwegs, wackelt. Seine Vorahnung vor der Entscheidung: "Heidi macht, was Heidi will. Und was Heidi will, ist meistens richtig." Der sympathische Chemie-Student aus Wien soll Recht behalten. Heidi Klum kündigt an, sich von "einigen" Models zu verabschieden und bittet Felix, Faruk, Moritz und Kevin zur Verkündung. Nicht ganz überraschend dürfen Moritz und Kevin, Abräumer der vergangenen Wochen, bleiben. Hingegen müssen mit Felix und Faruk zwei Männer-Models den Heimweg antreten, die zuletzt viel Boden gut machen konnten. Bei Felix' Abschied zeigt sogar der sonst coole Kevin Abschiedsschmerz. Auch für die selbstbewusste Svenja ist Schluss. Die 24-jährige Hamburgerin hat mit ihren polarisierenden Aussagen viel zum Unterhaltungswert der bisherigen Staffel beigetragen. Schon deshalb dürfte sie schmerzlich vermisst werden.