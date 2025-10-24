Neue Aufgabe für Sonja Zietlow: Ist sie doch durch das Dschungelcamp eher Ekel-Essensprüfungen gewohnt, moderiert sie jetzt erstmals eine Kochshow. Die Arbeit mit Steffen Henssler, Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl für "Hensslers Dreamteam" war "wie im Zoo", erzählt sie im Interview.
Sonja Zietlow (57) wagt sich auf unbekanntes Terrain. Die Moderatorin, die im Dschungelcamp sonst eher Kakerlaken und Kängurugenitalien kommentiert als Drei-Gänge-Menüs, präsentiert ab dem 26. Oktober (vier Folgen um 20:15 Uhr bei Vox) eine Kochshow. Bei "Hensslers Dreamteam" tritt Steffen Henssler (53) gemeinsam mit Ali Güngörmüş (49) und Ralf Zacherl (54) gegen andere Kochprofis an. Zietlow muss sich also mit drei Alphatieren herumschlagen, die normalerweise ihre Küchen allein regieren.