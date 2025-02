Show: Lets Dance: Taliso Engel tanzt in Herzen des Publikums

2 Die Jury von "Let's Dance". Foto: Thomas Banneyer/dpa

Para-Schwimmer Taliso Engel hat für Deutschland Weltrekorde aufgestellt und Gold gewonnen. Bei «Let's Dance» war dennoch der Langsame Walzer sein Angstgegner. Die Zuschauer lieben seinen Auftritt.











Köln - Der stark sehbehinderte Schwimmer Taliso Engel hat sich bei der RTL-Show "Let's Dance" in die Herzen des Fernsehpublikums getanzt. Dank des Votums der Zuschauerinnen und Zuschauer erhielt der 22-Jährige in der ersten Ausgabe der neuen Staffel das sogenannte Direktticket. Damit kann er in der nächsten Folge von "Let's Dance" keinesfalls ausscheiden.