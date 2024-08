Show in französischer Hauptstadt: Olympia-Abschlussfeier beginnt mit Ode an Paris

Die spektakuläre Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris fand auf der Seine statt. Zum Abschluss wird die Flamme ins Stade de France gebracht. Es gibt wieder eine große Show.

Die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Paris hat mit einer Ode an die französische Hauptstadt begonnen. Im Jardin des Tuileries beim Louvre sangen die Französin Zaho de Sagazan und ein Chor das berühmte Lied „Sous le ciel de Paris“ (deutsch: Unter dem Himmel von Paris). Frankreichs Schwimm-Superstar Léon Marchand als Flammenträger brachte das Symbol der Olympischen Spiele auf den Weg ins Stade de France im Norden der Metropole.

Am Ende eines extrem heißen Tages waren 71.500 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Arena. Dazu wurden 9.000 Athleten und Athletinnen sowie Betreuerteams erwartet. Wie schon bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli wird es eine Parade geben. Die deutsche Flagge werden die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt tragen, die beide Gold geholt haben. „Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet. Wir freuen uns einfach nur“, sagte Rendschmidt dem ZDF.

Fahnenübergabe an Los Angeles

Bei der Feier unter dem Namen „Records“, was Rekorde aber auch Aufzeichnungen heißen kann, wird es mehrere Musikeinlagen von renommierten internationalen Künstlern geben. Begleiten sollen sie mehr als 100 Künstler, Akrobaten, Tänzer und Zirkusartisten.

Thomas Jolly, der schon die spektakuläre Eröffnungsfeier auf der Seine plante, ist auch für den Ablauf des Abschlussevents verantwortlich. Ihm zufolge soll die Feier akrobatisch, lyrisch und sehr visuell werden. Man wolle zu den Ursprüngen der Spiele reisen und in die Zukunft.

Im Rahmen der Feier wird auch die olympische Fahne von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an ihre Kollegin Karen Bass aus Los Angeles übergeben. Die kalifornische Metropole trägt die nächsten Sommerspiele 2028 aus.