Show für Willy Chavarria: Romeo Beckham läuft wieder bei der Paris Fashion Week

Romeo Beckham ist zurück auf dem Laufsteg. Bei der Paris Fashion Week präsentierte der Sohn von David und Victoria Beckham die neue Kollektion von Willy Chavarria.

Romeo Beckham (23) ist auf den Laufsteg zurückgekehrt. Bei der Paris Fashion Week präsentierte der Sohn von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 des US-Designers Willy Chavarria (58). Wie unter anderem "Vogue France" berichtet, zeigte Chavarria seine Schau unter dem Titel "Comunión" - auf Deutsch: Kommunion - im 19. Pariser Arrondissement.

Für Romeo Beckham war der Auftritt kein Neuland: Gemeinsam mit dem französischen Model Farida Khelfa (66) lief er erneut für Chavarria, nachdem beide bereits bei dessen vorangegangener Show im vergangenen Jahr auf dem Catwalk zu sehen gewesen waren. Der zweitälteste Sohn der Beckhams präsentierte sich in lässig geschnittenen Shorts im Basketball-Stil. Sein offenes Hemd und die Lederjacke trug er locker über dem nackten Oberkörper.

Für Mode- und Schuhfans gab es bei dem Auftritt noch ein besonderes Detail: Romeo Beckham präsentierte zugleich die neue Zusammenarbeit von Willy Chavarria mit UGG. Wie aus einer offiziellen Mitteilung der Marke hervorgeht, trug der 23-Jährige die schwarzen Biker-Boots "UGG Willy Chavarria Biker" aus der aktuellen Kollaboration.

Vom Fußballplatz auf den Laufsteg

Das Modeln ist für Romeo Beckham längst zur zweiten Karriere geworden. Zunächst war er in die Fußstapfen seines Vaters getreten und spielte als Profifußballer für Inter Miami und den englischen Club Brentford FC. Im September 2024 hängte er die Fußballschuhe jedoch an den Nagel, um sich ganz der Mode zu widmen.

Inzwischen läuft er für große Marken über den Laufsteg. Die Liebe zur Branche dürfte auch in der Familie liegen: Seine Mutter Victoria Beckham wurde nach ihrer Zeit als Spice Girl selbst zur erfolgreichen Designerin.

Er gibt sein Schauspieldebüt

Auch das nächste Kapitel ist bereits in Arbeit: Mit der queeren Tennis-Romanze "Forty Love" gibt Romeo Beckham demnächst sein Schauspieldebüt. Darin spielt er einen charismatischen Herausforderer, der das Leben von Tennisstar Sacha Gallo durcheinanderbringt. Kurz vor dessen großem Titelkampf in Paris verliebt sich Gallo ausgerechnet in seinen Rivalen.

An Beckhams Seite stehen die französischen Schauspieler Paul Kircher (24), Guillaume Canet (53) und Benjamin Voisin (29) vor der Kamera. Zudem ist ein Gastauftritt von Leinwandlegende Catherine Deneuve (82) geplant. In Frankreich soll "Forty Love" am 25. November 2026 in die Kinos kommen, ein deutscher Starttermin steht bislang nicht fest.