Show-Format in Berlin: Gemeinsamer Jahresrückblick mit Günther Jauch und Oliver Pocher

Sie kennen sich seit vielen Jahren: Comedian Oliver Pocher und Moderator Günther Jauch planen eine gemeinsame Show, in der sie auf das Jahr 2025 zurückblicken.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu - und die großen Rückblicke stehen an. In diesem Jahr übernimmt ein überraschendes Duo die Analyse: Oliver Pocher (47) und Günther Jauch (69) blicken gemeinsam auf 2025 zurück. Sie sprechen über die Aufreger, Höhepunkte und größten Dramen des Jahres und ziehen zudem ein persönliches Fazit aus den vergangenen Monaten.

"Wenn Oliver Pocher und Günther Jauch gemeinsam auf einer Bühne stehen, trifft freche Comedy auf seriöse Analyse - und das Jahr 2025 bekommt sein wohl ehrlichstes, witzigstes und überraschendstes Fazit", heißt es in der Beschreibung zur Veranstaltung.

"Pocher & Jauch - Der große Jahresrückblick" soll am 10. Dezember 2025 live im Admiralspalast in Berlin stattfinden. Laut "Bild" wird die Show auch für Pochers App "Pocher.Club" aufgezeichnet. Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag. "Während Pocher gewohnt pointiert, spontan und gnadenlos über Politik, Promis und Popkultur urteilt, ergänzt Jauch mit journalistischer Tiefe und dem Überblick, den nur einer wie er liefern kann", wird zudem in der Eventbeschreibung angekündigt.

Gemeinsame TV-Vergangenheit

"Wer wird Millionär?"-Gastgeber Günther Jauch, der von 1996 bis 2021 den RTL-Jahresrückblick präsentierte, und Comedian Oliver Pocher kennen sich seit rund 20 Jahren und traten immer wieder gemeinsam im TV auf. Unter anderem moderierte Pocher die Quizshow "5 gegen Jauch" oder erspielte in einem Promi-"WWM"-Special die Million für einen guten Zweck. Im Format "Die Quarantäne-WG - Willkommen Zuhause!" gestalteten die beiden gemeinsam mit Thomas Gottschalk (75) via Livestream eine Sendung während der Corona-Pandemie.

Zu Jauchs 65. Geburtstag erklärte Pocher 2021 in einem Beitrag für die "Bild": "Da wir uns hier in der Öffentlichkeit befinden, wird gesiezt. Aber eigentlich sind wir beide ja schon lange Zeit beim Du." Kennengelernt hätten sich die beiden vor 15 Jahren bei "Stern TV", wie der Comedian weiter erzählte. Der Moderator sei ihm seither "immer ein guter Berater in privaten wie auch beruflichen Fragen" gewesen, "und ich hoffe noch auf einige weitere Jahre mit Dir im deutschen Fernsehen".