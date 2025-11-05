Show-Format in Berlin: Gemeinsamer Jahresrückblick mit Günther Jauch und Oliver Pocher

Sie kennen sich seit vielen Jahren: Comedian Oliver Pocher und Moderator Günther Jauch planen eine gemeinsame Show, in der sie auf das Jahr 2025 zurückblicken.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu - und die großen Rückblicke stehen an. In diesem Jahr übernimmt ein überraschendes Duo die Analyse: Oliver Pocher (47) und Günther Jauch (69) blicken gemeinsam auf 2025 zurück. Sie sprechen über die Aufreger, Höhepunkte und größten Dramen des Jahres und ziehen zudem ein persönliches Fazit aus den vergangenen Monaten.