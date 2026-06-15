Show fiel wegen Krankheit aus: Fußball wichtiger als eigenes Konzert? Fans sauer auf Rod Stewart

Rock-Legende Rod Stewart sagt ein Konzert wegen Krankheit ab - und sitzt nur einen Tag später gut gelaunt bei einem WM-Spiel auf der Tribüne. Viele Fans reagieren mit Unverständnis und zweifeln an der Erkrankung des Sängers.
"Wer feiern kann, kann auch arbeiten" - diesen Spruch hat wohl schon jeder Berufstätige gehört. Aktuell sieht sich auch Weltstar Rod Stewart (81) mit der Kritik hinter dieser Redewendung konfrontiert. Denn der Sänger sagte am Freitagabend extrem kurzfristig ein Konzert im kalifornischen San Diego ab und begründete das mit einer Erkrankung. Nur einen Tag später saß er jedoch gut gelaunt bei einem WM-Spiel auf der Tribüne, wie Bilder zeigen.