Show fiel wegen Krankheit aus: Fußball wichtiger als eigenes Konzert? Fans sauer auf Rod Stewart

Rock-Legende Rod Stewart sagt ein Konzert wegen Krankheit ab - und sitzt nur einen Tag später gut gelaunt bei einem WM-Spiel auf der Tribüne. Viele Fans reagieren mit Unverständnis und zweifeln an der Erkrankung des Sängers.

"Wer feiern kann, kann auch arbeiten" - diesen Spruch hat wohl schon jeder Berufstätige gehört. Aktuell sieht sich auch Weltstar Rod Stewart (81) mit der Kritik hinter dieser Redewendung konfrontiert. Denn der Sänger sagte am Freitagabend extrem kurzfristig ein Konzert im kalifornischen San Diego ab und begründete das mit einer Erkrankung. Nur einen Tag später saß er jedoch gut gelaunt bei einem WM-Spiel auf der Tribüne, wie Bilder zeigen.

Sein Konzert im North Island Credit Union Amphitheatre sagte er erst rund 40 Minuten vor Beginn ab. Die Veranstalter sprachen zunächst von einer Nebenhöhlenentzündung. Später ließ der Musiker mitteilen, Ärzte hätten eine akute Atemwegsinfektion festgestellt, die zu einer Kehlkopfentzündung geführt habe.

Tags darauf im Privatjet

Noch am Freitag entschuldigte sich Stewart in den sozialen Medien und stellte ein Nachholkonzert in Aussicht. Der Auftritt war Teil seiner Abschiedstournee "One Last Time".

Schon am Samstagmorgen folgte allerdings ein Video, das den Unmut vieler Anhänger auslöste: Darin steigt Stewart mit seinen Söhnen Liam und Alastair in einen Privatjet - Ziel Boston, wo Schottland bei der WM gegen Haiti antrat. "Hier sind wir und fliegen nach Boston, um Schottland bei der WM zu sehen", sagt er, ehe er mit den beiden "No Scotland, no party!" anstimmt.

Fans zweifeln an der Erkrankung

In den sozialen Medien fragten sich daraufhin viele Fans, wie der Sänger so fit wirken könne, nachdem er tags zuvor nicht hatte auftreten können. Aufnahmen vom Spiel zeigten ihn dann lächelnd und in schottischen Farben auf der Tribüne - vor ihm sollen zudem zwei Gläser mit womöglich alkoholischen Getränken gestanden haben.

"Zu krank für einen Auftritt, aber fit genug, um für Fußball quer durchs Land zu fliegen?", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer warf ihm vor, sich nicht um die Tausenden enttäuschten Fans zu scheren, die er erst kurz vor Showbeginn im Stich gelassen habe.

Das Management hält dagegen

Die Kritik ist auch beim Management des Sängers angekommen. Ein Sprecher verteidigte die Absage gegenüber der "San Diego Union-Tribune" jedoch und versicherte, die Erkrankung sei echt gewesen. Stewart sei medizinisch behandelt worden, um doch noch auftreten zu können. "Er war [in der Halle], aber wir mussten mit Textnachrichten kommunizieren, weil er keine Stimme hatte", so der Sprecher. Die Behandlung habe zwar gewirkt - aber nicht rechtzeitig für die Show.

Sein nächstes Konzert ist für Montag im Red Rocks Amphitheatre in Colorado angesetzt. Ob Stewart bis dahin genesen ist und wann San Diego sein Nachholkonzert bekommt, bleibt offen.