13 Jahre lang gehörte Jeannine Michaelsen (44) fest zum Inventar von "Joko & Klaas - Das Duell um die Welt". Als die ProSieben-Show im Dezember 2024 ihr Finale feierte, war auch für die Moderatorin eine Ära zu Ende. Im ARD-Podcast "Deutschland3000 mit Eva Schulz" blickt sie nun auf den emotionalen Abschied zurück.