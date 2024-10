1 Da muss selbst ein Profi pusten: Bauer mit der zwei Meter langen Handsäge. Foto: Gottfried Stoppel

Der Timbersports-Athlet Peter Bauer beeindruckt sein Publikum in der Stihl-Markenwelt gleich in mehreren Disziplinen. Als Höhepunkt des Jahres steht für den deutschen Meister die WM im November in Toulouse an.











Eine Weltfirma sollte nicht nur mit einem repräsentativen Stammsitz punkten, sondern darf gerne auch mit einem attraktiven Betriebsmuseum locken. Erfolgreich umgesetzt wurde dieses Konzept beim Steiff-Museum in Giengen an der Brenz oder mit der Märklin-Erlebniswelt in Göppingen.