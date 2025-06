Show auf ProSieben: Daniela Djokic aus Ostfildern gewinnt „Germany’s Next Topmodel“

Große Freude bei Daniela Djokic: die Studentin aus Ostfildern im Kreis Esslingen hat die 20. Ausgabe der ProSieben-Sendung „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen.

Daniela Djokic aus Ostfildern (Kreis Esslingen) hat die 20. Ausgabe der ProSieben-Sendung „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen. Moderatorin Heidi Klum kürte die Studentin am späten Donnerstagabend zur Siegerin. Im Finale setzte sich die 20-Jährige gegen ihre Model-Kontrahentinnen Zoe Rötzel und Magdalena Milic durch. Bei den Männern gewann derweil Moritz Rüdiger aus Berlin.

Djokic setzte sich gegen ihre Mitstreiterinnen Rötzel und Milic (rechts) durch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Djokic erhält für ihren Erfolg neben einem Modelvertrag, einer Werbekampagne für L’Oréal Paris zudem 100.000 Euro Preisgeld. Auch kommt sie auf das Cover des Modemagazins Harper’s Bazaar Germany.

Vor dem Finale am Donnerstagabend sprach Djokic mit uns über ihre Zeit bei „Germany’s Next Topmodel. Das Model-Business sei knallhart, die Anforderungen hoch, die Belastungen extrem – an diesen Realitäten orientiere sich das ProSieben-Format.

Heidi Klum sei genauso, wie sie auf der TV-Mattscheibe herüberkomme – eine actiongeladene Miss 100 000 Volt: „Und sie sieht toll aus“, so Djokic.

Daniela Djokic vor ihrem Fanbus. Foto: Roberto Bulgrin

Für das große Finale in Köln bekam die 20-Jährige, die in Stuttgart Lehramt studiert, gar einen eigenen Fanbus gestellt – gesponsert von einem Busunternehmen aus Kernen, bei dem ihr Vater Danilo als Betriebsleiter arbeitet.

Auch Mutter Dragana dürfte nach dem Sieg stolzer kaum sein. „Daniela war ein sehr pflegeleichtes Kind, und auch als Jugendliche hat sie nie Probleme gemacht“, sagte sie uns vor der großen Show. Für Bruder Simon war schon vor dem Finale klar: „Sie hat hart für alles gearbeitet, und sie hat sich den Erfolg verdient.“