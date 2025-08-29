In Stockholm stand Hazel Brugger erstmalig mit einem englischsprachigen Comedy-Set auf der Bühne - und konnte sich über ABBA-Star Björn Ulvaeus freuen, der im Publikum saß.
Die Schweiz, Deutschland und zuletzt ganz Europa hat Hazel Brugger (31) schon begeistern können. Jetzt ist die beliebte Komikerin erstmals mit einem Comedy-Set in englischer Sprache aufgetreten. Bei dem Premierenauftritt in der schwedischen Hauptstadt Stockholm befand sich ein ganz besonderer Star-Gast im Publikum. Kein Geringerer als ABBA-Legende Björn Ulvaeus (80) ließ sich Bruggers Show nicht entgehen.