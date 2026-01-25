Show an Australiens Ostküste: Schämst du dich nicht? Schlammschlacht im Dschungelcamp

Zwei Reality-Stars geraten wegen eines Mannes aneinander – und plötzlich steht ein Kissen im Mittelpunkt des Dramas. Was hinter dem emotionalen Showdown im Dschungelcamp steckt.
Murwillumbah - Bei dieser Aussprache schauten auch die Mitcamper gebannt zu: Zwischen Samira Yavuz und Eva Benetatou hat es im Dschungel ordentlich geknallt. Der Grund für den Streit: Samiras Ehemann Serkan ist mit Eva fremdgegangen - und das während die 32-Jährige mit dem gemeinsamen Kind schwanger war. Reality-TV-Fans hatten sehnsüchtig auf die Konfrontation gewartet - enttäuscht wurden sie nicht.