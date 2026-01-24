Bei Hitze und Hunger schütten die Campteilnehmer sich gegenseitig ihr Herz aus. Am zweiten Tag in Down Under lassen die Dschungelbewohner tief blicken. Doch nicht jeder bekommt Mitleid.
Murwillumbah - Die Bewohnerinnen und Bewohner im Dschungelcamp in Australien halten sich diesmal nicht mit Nettigkeiten auf: Stattdessen geht es gleich zu Beginn bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zur Sache. Alkoholprobleme, Sucht, Klinikaufenthalte und Angststörungen kommen zur Sprache. Die Mehr-oder-weniger-Promis sprechen über verheiratete Männer, die betrügen, und über Frauen, die sich in deutlich ältere Männer verlieben.