Show an Australiens Ostküste: 19. Staffel von RTL-Dschungelcamp beginnt

Für das Davor und das Danach während der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hat die Gästeliste des Camps auch in diesem Jahr wieder ausreichend Sprengkraft-Potenzial: So werden am Freitagabend zur Primetime auch Samira Yavuz und Eva Benetatou in Australien aufeinandertreffen. Die eine war schwanger mit ihrem zweiten Kind, als der Kindsvater sie mit der anderen betrog. So manch einer würde wohl lieber mit jemand anderem bei tropischen Temperaturen in Down Under rund 850 Kilometer nordöstlich von Sydney am Lagerfeuer sitzen.