Shortlist zum Architekturpreis Nike: Diese Stuttgarter Büros sind im Rennen um den „Architektur-Oscar“

Der Countdown läuft. Zwei Bauten von Stuttgarter Architekturbüros sind auf der Shortlist des BDA-Architekturpreises Nike 2025 vertreten. Wer im Finale ist.
Die Spannung bei vielen Architekturbüros im Lande steigt, denn in Kürze werden die Preisträgerinnen und Preisträger der „Nike“ feierlich bekannt gegeben, eine Auszeichnung, die gern mal als deutscher „Architektur-Oscar“ bezeichnet wird. Mit von der Partie: Mehrgenerationenhäuser, Bürgerhallen, umgebaute Wohnungen, ja sogar eine öffentliche Toilette ist unter den Finalbeiträgen, die so cool aussieht, dass jeder Toilettengang ein Vergnügen sein muss. So funktioniert wohl gute Architektur.