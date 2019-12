1 Der Shopping-Queen-Van erstrahlt pink. Foto: Redaktion

In Stuttgart dreht der Fernsehsender Vox momentan eine neue Folge der Sendung Shopping Queen. Wir haben den pinken Van aus der Show bereits in den Straßen gesichtet. Auf Nachfrage verrät Vox das Motto der Folge.

Stuttgart - Pink, spielerisch verziert und mit einer großen Aufschrift versehen steht ein Van in Stuttgart-Süd und will so gar nicht ins eher triste Straßenbild passen. Auf der Seite des massigen Autos prangt ein Schriftzug: Shopping Queen, steht darauf geschrieben. Das Q trägt eine kleine gelbe Krone. „Wir drehen tatsächlich zurzeit in Stuttgart“, sagt eine Sprecherin des Fernsehsenders Vox auf Nachfrage. Shopping Queen dreht sich um eine Auswahl an Kandidatinnen, die im Rahmen der Sendung einen festgelegten Geldbetrag in die Hand gedrückt bekommen und damit ein möglichst schickes, themenbasiertes Outfit zusammenstellen sollen. Am Ende gibt der Modedesigner Guido Maria Kretschmer jeweils eine Wertung ab und ruft die glückliche Gewinnerin der Sendung aus – die Shopping Queen.

Seit 2012 läuft das Format auf Vox; 14 Mal seien die verschiedenen Kandidatinnen bereits in Stuttgart gewesen. Ansonsten würden die Dreharbeiten in ganz Deutschland ablaufen. „Von Hamburg, über München, Berlin und eben auch Stuttgart“, sagt die Sprecherin. Jede Woche würde zu einer anderen Stadt rotiert werden. Und wann gibt es die Folge aus Stuttgart zu sehen? „Da es sich um eine Vorproduktion für das nächste Jahr handelt, liegt der Ausstrahlungstermin noch in weiter Ferne“, so die Sprecherin. Sie könne also weder einen genauen Sendetermin noch konkrete Details zum Folgeninhalt nennen. Eine Sache stünde jedoch fest. Das Motto der Sendung laute: „Holy chic – strahle mit dem Weihnachtsstern um die Wette!“ Bis es so weit ist, regt das für Stuttgarter Fans von Shopping Queen zumindest die Fantasie an.