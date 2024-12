Der Start in die Adventszeit bedeutet auch der Start in eine Zeit voller Weihnachtsspecials im TV. Denn einige Sender wollen mit Spezialausgaben beliebter Formate auf das Fest einstimmen. Das steht auf dem Programm.

"Shopping Queen: Die Adventskalender-Wochen"

Ab diesem Montag (2. Dezember) dreht sich bei "Shopping Queen" alles um den Advent. Bis 20. Dezember (jeweils 15 Uhr bei VOX) dürfen die Kandidatinnen der beliebten Shopping-Sendung mit Guido Maria Kretschmer (59) ein Adventskalender-Türchen öffnen. Auf sie warten dann verschiedenste Überraschungen wie eine besondere Shoppingbegleitung oder ein Umstyling vom Profi.

Wie immer geht es nach dem Shoppen auf den Laufsteg, der dieses Mal weihnachtlich dekoriert ist. Die Spezial-Folgen wurden in Frankfurt, Dortmund und Bielefeld realisiert.

"Unser Festtagsmenü"

Kulinarik darf an Weihnachten nicht fehlen: Seit dem ersten Advent zeigt Sat.1 "Unser Festtagsmenü" (vier Folgen, immer sonntags um 18 Uhr in Sat.1 und auf Joyn). In jeder Folge treten die Köche aus Team-"The Taste" gegen die Backprofis aus Team-"Das große Backen" an und zeigen ihr Können rund um weihnachtliche Köstlichkeiten.

Während die Teams um die besten Rezepte wetteifern, sind Promigäste dazu eingeladen mit den Moderatorinnen Angelina Kirsch (36) und Enie van de Meiklokjes (50) über ihre persönlichen Weihnachtstraditionen zu plaudern. Außerdem werden Last-Minute-Geschenke gebastelt oder Weihnachtslieder gesungen.

"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten"

Den 10. Dezember (20:15 Uhr, auch bei RTL+) müssen sich alle Fans der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" im Kalender markieren. Dann zeigt der Sender die diesjährige Weihnachtsausgabe von "DHDL". Es geht wieder um weihnachtliche Geschäftsideen, mit denen Gründerinnen und Gründer bei den Investoren punkten wollen. Wen gilt es zu überzeugen?

Im Rudel sind Dagmar Wöhrl (70), Ralf Dümmel (57), Nils Glagau (49), Tillman Schulz (35) und Beauty-Expertin Judith Williams (53). Wer will sie überzeugen? Zum Beispiel Gründerin Tina Califano mit ihren DIY-Nähmaschinen-Sets für Kinder.

"Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition"

Am 22. Dezember zeigt VOX ein kulinarisches Highlight. Denn auch "Kitchen Impossible" feiert Weihnachten und Tim Mälzer (53) hat sich dazu wieder seine Koch-Kumpels eingeladen. Gemeinsam mit Tim Raue (50) tritt er gegen Roland Trettl (53) und Sepp Schellhorn (57) an.

Die beiden Teams lernen an den entlegensten Orten regionale Weihnachtsgerichte kennen und müssen sie gemäß dem Sendungsprinzip nachkochen. Wem gelingt die beste Kopie des Originals? Tim Mälzer und Tim Raue werden von ihren Kollegen in die Schweiz (Fürstenau) geschickt. Trettl und Schellhorn müssen auf der Insel Kreta ihr Können unter Beweis stellen.

"Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Das Wochenende vor Heiligabend wird mit Tanzen eingeläutet: Am Freitag, 20. Dezember, zeigt RTL einmal mehr um 20:15 Uhr eine festliche Ausgabe von "Let's Dance". In dem Tanzshow-Special werden sechs Prominente, die an der Sendung bereits teilgenommen haben, mit beliebten "Let's Dance"-Profitänzerinnen und -tänzer die Show gestalten. Sie müssen zwei Tänze zu stimmungsvollen Weihnachtssongs absolvieren.

Die Jury aus Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) wird bewerten und die Zuschauer dürfen abstimmen, wer am Ende als "Christmas Dancing Star" gekürt wird. Die Gewinnerin/der Gewinner darf sich zudem über 10.000 Euro für einen guten Zweck freuen. Victoria Swarovski (31) und Daniel Hartwich (46) führen wie gewohnt durch die Show.

"WWM"-Weihnachtsspecials

Selbst an Weihnachten (25. und 26. Dezember) müssen die Zuschauer nicht auf ein beliebtes Format aus dem gewohnten Programm verzichten. "Wer wird Millionär?" und Günther Jauch (68) laden zu zwei Specials ein. Dabei ist das Studio der Quizshow weihnachtlich dekoriert und es wird Joker-Geschenke für die acht Kandidatinnen und Kandidaten jeder der beiden Folgen geben. Ein Joker-Stern kann beinhalten, dass es einen Zusatzjoker gibt oder das Panel oder Günther Jauch als Experten zum Einsatz kommen.