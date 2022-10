1 Der „Shopping Queen“-Bus macht derzeit die Straßen in Stuttgart unsicher (Archivbild). Foto: RTL/Constantin Ent.

Der pinke „Shopping Queen“-Bus ist diese Woche in Stuttgart unterwegs. In der Landeshauptstadt laufen derzeit die Dreharbeiten der beliebten Vox-Sendung. Eine gewöhnliche Ausgabe wartet nicht auf die Kandidatinnen.















Seit Dienstag rollt der pinke „Shopping Queen“-Bus durch die Straßen Stuttgarts. Die Vox-Sendung wird derzeit in der Landeshauptstadt gedreht. Eine Sprecherin des Senders hat uns erste Einzelheiten verraten, denn die Kessel-Ausgabe wird keine gewöhnliche.

Ein Motto, 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit: Eigentlich sind das die Rahmenbedingungen von „Shopping Queen“, zu denen sich fünf Frauen abwechselnd ins Einkaufsgetümmel stürzen. Am Ende einer Woche verkündet Designer Guido Maria Kretschmer die Siegerin – also diejenige, die die Konkurrentinnen mit ihrem Outfit am meisten überzeugen konnte. Etwas abgewandelt sind die Regeln bei der Stuttgart-Ausgabe, die wegen des Feiertags am Montag noch bis Samstag gedreht wird.

Dieses Motto müssen die Kandidatinnen umsetzen

In dieser Folge erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Mutter-Tochter-Spezial. Fünf Frauen gehen laut Angaben des Privatsenders gemeinsam mit ihren Müttern unter dem Motto „Doppelt unwiderstehlich! Zeigt, dass ein sinnliches Outfit keine Altersgrenze hat“ shoppen. Dafür erhalten die Duos ein Budget von 1000 Euro, welches sie individuell aufteilen können. An der Shoppingzeit ändert sich dagegen nichts.

Die besondere „Shopping Queen“-Ausgabe wird die bereits 18. Sendung aus Stuttgart. Einen genauen Sendetermin gibt es zwar noch nicht, die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass das Mutter-Tochter-Spezial bereits im Dezember ausgestrahlt wird.