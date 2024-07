Shopping Queen: Guido Maria Kretschmers Ehemann kommentiert zum allerersten Mal

1 Guido Maria Kretschmer ist seit zwölf Jahren bei "Shopping Queen" zu sehen - erstmals trat nun sein Partner Frank Mutters ebenfalls vor die Kamera. Foto: imago/APress / A-way!/Ulrike Blitzner

Seit zwölf Jahren steht Guido Maria Kretschmer für "Shopping Queen" vor der Kamera. Jetzt feierte auch sein Ehemann Frank Mutters Premiere und kommentierte den Look einer Kandidatin.











Premiere bei "Shopping Queen": Seit zwölf Jahren kommentiert Modemacher Guido Maria Kretschmer (59) die Outfits der Kandidatinnen im beliebten TV-Format auf VOX. Was es in all den Jahren noch nie gab: Dass sich sein Ehemann Frank Mutters (69) ebenfalls vor die Kamera traut. Doch in der Folge am Donnerstag (11. Juli) konnte ihn Kretschmer überreden, sich kurz neben ihm zu zeigen und sogar seine Meinung zu einem Look zu äußern.