1 Gut gefüllt war die Ludwigsburger Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag im vergangenen Oktober. Foto: Jürgen Bach

Ein verkaufsoffener Sonntag ist wegen Corona ausgefallen. Ludwigsburg plant aber weiter mit zwei Extra-Shopping-Tagen in diesem Jahr. Einer soll nun am Pferdemarkt steigen.















Das Wetter hätte so gut mitgespielt: am Sonntag vor einer Woche hätte eigentlich das Märzklopfen zum Frühlingsanfang in der Ludwigsburger Innenstadt stattfinden sollen – und zu diesem Anlass die Geschäfte für einen verkaufsoffenen Sonntag öffnen dürfen. Doch die Veranstalter hatten wegen der Coronapandemie Vorsicht walten lassen und das Event abgesagt. Aufgeschoben ist in diesem Fall aber nicht aufgehoben. Der verkaufsoffene Sonntag soll nachgeholt werden. Als Ersatztermin hat der Gemeinderat jüngst das Wochenende des Ludwigsburger Pferdemarkts mit großer Mehrheit bewilligt. Städte und Gemeinden haben nach den gesetzlichen Vorgaben die Möglichkeit, bis zu drei solcher Veranstaltungen innerhalb eines Jahres zu genehmigen. Allerdings braucht es einen besonderen Anlass, etwa ein Fest, damit die Geschäft öffnen dürfen.

Weiterer verkaufsoffener Sonntag am Kastanienbeutelfest

Beantragt hatte die Verlegung auf den 15. Mai der Ludwigsburger Innenstadtverein Luis. Die Verwaltung sieht den Extra-Einkaufstag als Schritt hin zu „mehr Alltag“, der die Innenstadt „unter Berücksichtigung der in dieser zeit möglicherweise geltenden Infektionsschutzrichtlinien, beleben“ soll. Ein zweiter verkaufsoffener Sonntag ist für Oktober beim Kastanienbeutelfest geplant.

Vor dem Jahreswechsel hatte es im Gemeinderat Diskussionen um ein mögliches Verkehrschaos an den verkaufsoffenen Sonntagen gegeben. Die Verwaltung hat Maßnahmen angekündigt, um dem entgegen zu wirken. Unter anderem ist ein Kombi-Ticket für Bus und Bahn und das Blüba angedacht. mbo