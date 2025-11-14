Shopping in Griechenland: Flucht vor der Inflation zum Nachbarn

Seitdem in der Türkei die Preise explodieren, reisen Millionen von Türkinnen und Türken zum Shopping nach Griechenland oder machen dort Urlaub.
Früher blickten viele Griechen neidisch in die benachbarte Türkei, wo fast alles günstiger war. Inzwischen hat sich das Verhältnis umgekehrt: Der Preisvorteil liegt heute auf griechischer Seite – und damit haben sich auch die Käuferströme gedreht. Täglich überqueren Tausende Türkinnen und Türken die Grenze, um in Griechenland einzukaufen und der Inflation in ihrer Heimat ein Schnippchen zu schlagen.