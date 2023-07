5 In den Firnhaberbau zwischen Calwer Straße und Kronprinzstraße soll neues Leben einziehen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In schweren Zeiten für die Stuttgarter Innenstadt will das Nachbarland im Firnhaberbau für vier Monate ein umfangreiches Angebot aus Shopping, Tourismus und Aktivitäten schaffen. Das Projekt feiert hier Premiere und soll danach weiterziehen.









Stuttgart - In Corona-Zeiten liegen Handel, Gastronomie und Kultur in der Stuttgarter Innenstadt weit gehend brach. Da tut es gut, wenn es einmal nicht nur Nachrichten von Ladenschließungen gibt, sondern sich etwas Positives tut. Die Stadt wird im Frühjahr einen zwar nur vorübergehenden, aber bisher einmaligen Anziehungspunkt bekommen. Denn das Nachbarland Schweiz will sich in Stuttgart von seiner besten Seite präsentieren.