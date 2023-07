1 Wer sich in allen Stuttgarter Geschäften bedienen will, zieht besser zu Fuß los. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein digitaler Einkaufsbummel in der Stuttgarter Innenstadt gleicht heute noch einem Hindernislauf – doch langsam tut sich etwas









Stuttgart - Es könnte so praktisch sein: Von daheim aus online checken, ob die gewünschte Hose oder die Schuhe in der richtigen Größe, das Küchenutensil oder Spielzeug für den nächsten Kindergeburtstag im Laden in der Stadt erhältlich ist, und dann in gewohnter Manier auf Shoppingtour gehen – Erfolgserlebnis garantiert, die Ware vielleicht sogar im Laden reserviert. Die Vorzüge des Online-Shoppens mit einem schönen Stadtbummel verbinden – in Stuttgart läuft das noch holprig.