Shootingstars drehen erstmals zusammen: Amazon sichert sich Rechte für Film mit Tom Holland und Austin Butler

Tom Holland (l.) und Austin Butler landen zusammen bei Amazon.

Ganz Hollywood soll hinter diesem Film-Projekt her gewesen sein - immerhin vereint "American Speed" Tom Holland und Austin Butler. Den Zuschlag erhielt nun offenbar Amazon.











Nur wenige Schauspieler sind in der Traumfabrik derzeit so gefragt wie "Spider-Man"-Star Tom Holland (28) und der für "Elvis" Oscar-nominierte Austin Butler (33). Gemeinsam standen sie jedoch noch nicht vor der Kamera - bis jetzt. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, werden Butler und Holland zusammen das Rennfahrer-Drama "American Speed" drehen. Demnach erhielt Amazons hauseigene Filmproduktionsgesellschaft MGM Studios den Zuschlag für das namhafte Projekt, hinter dem angeblich ganz Hollywood her war.