Shitstorm in Schorndorf: „Allahu akbar“ in der Stadtkirche – wie es wirklich dazu kam

Das Video eines islamischen Gebetsrufs in einer evangelischen Kirche sorgt für einen Sturm der Entrüstung. Die Verantwortlichen erklären, warum sie dennoch nichts bereuen.
Rund drei Minuten Videoclip, und das Netz steht Kopf. Darauf zu sehen ist der Gebetsruf eines Muezzins, wie er weltweit jeden Tag tausendfach gesungen wird. Nur: Die Aufnahme stammt nicht von irgendwo, sondern aus der evangelischen Schorndorfer Stadtkirche. Seit sie im sozialen Netzwerk X – ehemals als Twitter bekannt – veröffentlicht wurde, tobt ein Shitstorm.