Hailey Bieber und Ehemann Justin haben seit Weihnachten einen Malteser-Terrier-Welpen. Doch in ihren jüngsten Instagram-Stories zeigt sich das Model alles andere als tierlieb und erntet einen Shitstorm.

Kurz vor Weihnachten haben Justin Bieber (24, "Love Yourself") und Ehefrau Hailey (22) das erste Mal Familienzuwachs verkündet. Das Paar hatte einen Malteser-Terrier-Welpen namens Oscar bei sich aufgenommen und ihre Fangemeinde mit süßen Bildern und Kuschel-Videos verzaubert. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein, denn das Model muss sich bösen Anfeindungen in den sozialen Medien stellen, in denen sie als Tierquälerin beschimpft wird.

Der Grund? Hailey Bieber hatte in ihrer Instagram-Story einige Videos und Bilder hochgeladen, in denen sie den Welpen heftig hin und her schüttelt. Die Aufnahmen sind inzwischen wieder gelöscht, doch die britische "Daily Mail" hat Ausschnitte aus den Videos veröffentlicht. "Keine Angst, er liebt das", schreibt die 22-Jährige arglos unter den Clip. In einer anderen Aufnahme sitzt der kleine Hund zwischen ihren Beinen im Auto und schaut ängstlich in die Kamera, in einem anderen Video hat Bieber ihn unsanft ihn ihr Oberteil gesteckt.

"Der Hund ist kein Spielzeug, Hailey"

Die Aufnahmen rufen nicht nur Tierschützer auf den Plan, auch Hailey Biebers treue Fans sind entsetzt. Unter ihren letzten Bildern auf Instagram und auch auf Twitter äußern sich zahlreiche betroffene Hundeliebhaber. "Ich habe wirklich versucht, nichts zu sagen, Hailey. Aber jetzt ist es genug! Was zur Hölle ist falsch mit dir? Ein Hund ist kein lebloses Spielzeug. Brauchst du die Aufmerksamkeit im Schatten deines berühmten Ehemanns? Dann quäl dich selbst und lasse andere Kreaturen in Ruhe", heißt es in einem sehr erbosten Kommentar. Andere Fans fordern ebenfalls: "Der Hund ist kein Spielzeug, Hailey, bitte hör auf ihn zu quälen."