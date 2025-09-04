Shitstorm auf Social Media: Influencerin beschwert sich auf Instagram über AMG-Testfahrer

Eine Content Creatorin aus dem Kreis Ludwigsburg macht auf Social Media ihrem Ärger über einen AMG-Testfahrer Luft – und erntet dafür Kritik und Hasskommentare.
Wer häufiger rund um Affalterbach unterwegs ist, kennt sie: die auffällig beklebten Entwicklungsfahrzeuge von AMG. Die sogenannten Erlkönige sind mit speziellen Tarnfolien versehen, um Prototypen vor der offiziellen Vorstellung zu verbergen und Design-Details zu schützen. Die hochmotorisierten Fahrzeuge der Mercedes-Benz-Tochtergesellschaft sorgen allerdings nicht nur mit ihrem auffälligen Aussehen für Aufsehen.