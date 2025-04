Shitstorm auf Instagram: Viel Kritik: Daniela Katzenbergers Tochter trägt Plastiknägel

Mit einem Familienfoto hat Daniela Katzenberger gefühlt das halbe Internet gegen sich aufgebracht. Offenbar durfte sich ihre neunjährige Tochter lange Nägel aufkleben lassen - was für so viel Kritik sorgte, dass Katzenberger nun sogar die Kommentarfunktion auf Instagram abschaltete.

Ein Familienausflug hat die Katzenberger-Frauen im April offenbar ins Nagelstudio geführt. Aber nicht nur Daniela Katzenberger (38), Mama Iris Klein (57) und Halbschwester Jenny Frankhauser (32) haben Plastikkrallen an ihren Fingern, auch Katzenbergers neunjährige Tochter Sophia durfte sich Nägel aufkleben, wie auf einem Instagram-Foto der Kultblondine zu sehen ist.

Grund genug für das Internet, ebenfalls die Krallen zu wetzen und ordentlich Kritik an der Katzenberger-Erziehung zu üben. Erst antwortete Katzenberger noch auf einige Kommentare und erklärte den erbosten Followern, dass sie sich selbst auch schon früh Nägel aufkleben durfte. Doch offenbar nahm der Hass Überhand - mittlerweile hat Katzenberger die Kommentarfunktion komplett abgestellt.

Lesen Sie auch

Dafür postete sie das Familienbild der langen Krallen noch einmal in ihrer Story und hinterlegte es mit dem Song "Ficka" von Sarah Connor (44). Darin heißt es unter anderem: "Ist mir scheißegal was ihr schreibt ihr Ficka / denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern".

Keine Verbote, an die Mama sich nicht selbst hält

Offenbar löst das Thema solche großen Emotionen aus, dass Katzenberger sich mittlerweile auch gegenüber "RTL" dazu geäußert hat. Dort sagte sie in einem Interview, dass Mädchen heute eben "mit vielen Dingen etwas früher dran" seien und versicherte mit einem Augenzwinkern: "Die ganze Familie liebt Katzenkrallen. Ich habe ihr in den Osterferien erlaubt, welche draufzukleben. Und an alle Hater: Keine Sorge, das erste Tattoo erlaube ich ihr erst mit zwölf."

Weiter erklärte sie ihren Erziehungsstil mit den Worten: "Ich sage immer: Ich kann dir nichts verbieten, was ich selbst mache. Ich kann nicht Wasser predigen und Bier saufen." Dafür würde sie selbst weder rauchen noch Alkohol trinken, führte sie weiter aus. "Aber bei Beauty hauen wir halt voll auf die Kacke - und zwar die gesamte Familie!!!"