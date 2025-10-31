Shirin Frangoul-Brückner: Die Stuttgarterin, die Tutanchamun zum Sprechen bringt

Im Grand Egyptian Museum blickt die Welt auf Tutanchamun. Inszeniert wurde er mit Stuttgarter Expertise: Shirin Frangoul-Brückner weiß, wie man staubigen Relikten Leben einhaucht.
Wenn am 1. November im Grand Egyptian Museum (GEM) in Gizeh endlich auch der vollständig präsentierte Grabschatz Tutanchamuns bestaunt werden kann, richtet sich der Blick nicht nur auf Jahrtausende alte Artefakte. Aus Stuttgarter Perspektive fällt er auch auf das Atelier Brückner, das diesen Teil der Ausstellung inszeniert hat. Kopf der international gefragten Ausstellungsmacher ist Shirin Frangoul-Brückner.