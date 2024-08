Shirin David: Sommerhit Bauch Beine Po bleibt Nummer eins der Charts

Shirin David (29) führt weiterhin die Offiziellen Deutschen Single-Charts an. Zum fünften Mal in Folge kann sie sich mit ihrem Hit "Bauch Beine Po" die Spitzenplatzierung sichern. Nachdem der Song gerade erst zum diesjährigen Sommerhit der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ernannt wurde, dürfte das für ihre Fans aber wohl keine allzu große Überraschung sein.

Die Rapperin feiert ihren Erfolg auf Instagram. Zu einer ganzen Reihe an Fotos erklärt David: "Ich habe mir Silvester 2023 geschworen, dass dieser Sommer mein Sommer werden wird. Guess what, Miss Sommerhit 2024."

Bei den Singles ist in dieser Woche generell Frauenpower angesagt. Ayliva bleibt zusammen mit ihrem Kollegen Apache 207 und "Wunder" nicht nur auf der Zwei. Sie kann zudem die Lieder "Nein!" (Platz 18), "Beifahrer" (Platz 25), "Traum" (Platz 54) und "Lieb mich" (Platz 91) platzieren. Die US-Sängerin Sabrina Carpenter ist ebenfalls dreimal vertreten - mit "Espresso" auf der Fünf, "Please Please Please" (Platz 35) und "Taste" (Platz 43). "Move" von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii sowie "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas vervollständigen auf den Rängen drei und vier die Top Five.

Oasis zurück in den Charts

Ayliva und Sabrina Carpenter sind auch in den Album-Charts erfolgreich vertreten. Mit "In Liebe" führt hier die deutsche Musikerin, während ihre Kollegin mit "Short N' Sweet" auf der Drei neu einsteigt. Ebenfalls neu dabei sind die Leoniden mit "Sophisticated Sad Songs" auf Platz zwei, Louis Tomlinson mit "Live" auf der Vier und Mono Inc. mit "Symphonic Live - The Second Chapter" auf Rang fünf.

Für die größte musikalische Überraschung der letzten Tage haben Oasis gesorgt. Die britische Kultband hat für das kommende Jahr eine Reunion-Tour angekündigt. Das spiegelt sich auch in den Charts wider. "(What's The Story) Morning Glory?", das zweite Studioalbum der Gruppe um die Gallagher-Brüder, das erstmals 1995 veröffentlicht wurde, schafft prompt den Wiedereinstieg auf der 77.