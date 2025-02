Kuppelshow inklusive Kreuzfahrt "Herz an Bord" mit Wayne Carpendale: VOX plant keine Fortsetzung

Die Datingshow "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" mit Moderator Wayne Carpendale feierte 2023 Premiere und kam bisher auf zwei Staffeln. Auf eine dritte warten Fans vergeblich. Der Sender hat vorerst keine weiteren Folgen in Planung.