Shirin David legt nach: Neue Single Rich Girl, It Girl ist draußen

1 Shirin David bringt "Rich Girl, It Girl" heraus. Foto: Anton Schmidt-Wünkhaus

Shirin David hat mit "Bauch Beine Po" den Sommerhit des Jahres geliefert. Ihr neuer Song "Rich Girl, It Girl" will an diesen Erfolg offenbar anschließen - nur diesmal mit Espresso Martini statt Iced Matcha Latte.











Shirin David (29) legt nach: Nachdem die Musikerin und Influencerin den Sommer mit ihrem Song "Bauch, Beine, Po" geprägt hat, geht es nun im selben Ton und Takt weiter. Am heutigen Freitag (25.10.) erscheint die neue Single "Rich Girl, It Girl" inklusive Video, die sie in Zusammenarbeit mit dem Rapper und Sänger Sampagne (23) aufgenommen hat.