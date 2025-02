Shirin David: Bin 100 Prozent gegen die AfD

Musikstar Shirin David (29) ist "100 Prozent gegen die AfD". Das hat die 29-Jährige in einem Interview mit dem Magazin "Stern" erklärt. "Ich vertrete als Person und auch in meiner Musik Werte wie Feminismus, Selbstbestimmung, Demokratie, Meinungsfreiheit", betont die Sängerin. "Deswegen macht es mich sehr, sehr traurig, was gerade passiert."

In dem Interview spricht die Künstlerin auch über Bisexualität. "Leute hassen es, wenn sie dich nicht einordnen können. Aber für mich ist es etwas ganz Natürliches, mich zu Männern und Frauen hingezogen zu fühlen." Sie sagt aber auch, dass sie sich nicht mehr gut damit fühle, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen: "Ich will mein Empfinden nicht mehr diskutieren müssen."

"Männer haben so viel Angst"

Sie möge es nicht, "wenn Leute dich nur über deine sexuelle Identität definieren. So nach dem Motto: Natürlich bist du so, du bist ja auch bisexuell". Viele heterosexuelle Männer definierten schwule Männer auf diese Weise, so David im "Stern": "Denen drücke ich gern Sprüche. Und merke dann: Männer haben so viel Angst." Sie fügt hinzu: "Männer schämen sich so schnell. Alles, was sie nicht kennen, ist erst mal komisch und potenziell peinlich. Da steckt nicht mal zwingend eine böse Absicht dahinter. Wenn ich diese Männer hinterfrage, kommt meist kein sachliches Argument. Häufig sind sie einfach ängstlich", erklärt die Rapperin.

Shirin David gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Der Song "Bauch Beine Po" der Hamburger Rapperin, Webvideoproduzentin und ehemaligen "DSDS"- und "The Voice"-Jurorin war der offizielle Sommerhit 2024. Das Lied war bereits ihr siebter Nummer-eins-Hit. Mit dem Album "Schlau aber blond" gibt es nun neue Musik von der Sängerin. Ihre vorherigen Studioalben "Supersize" und "Bitches brauchen Rap" erschienen 2019 und 2021.