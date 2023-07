1 Koksweiß ist offensichtlich Shindys Lieblingsfarbe. Hier ein Ausschnitt aus seinem Video zu der Single „DODI“. Foto:

Shindy rappt seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen auf seinem neuen Album „Drama“ eine Hymne. Dabei verletzt er jedoch eine alte, schwäbische Grundregel. Und wie passen Bling-Bling und Bietigheim überhaupt zusammen?









Bietigheim-Bissingen - Ausgerechnet jetzt! Gerade in dem Moment, in dem Shindy seinem Freund und Produzenten Nico Chiara von den Vorzügen seines neuen Duschöls erzählen will („Wie sich deine Haut anfühlt danach, Alter? Es ist einfach unfassbar, Bro!“), kommen sie von hinten angefahren – die „Bullen“, so nennt man die Polizei in Gangsterrapperkreisen.