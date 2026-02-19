Shia LaBeouf verhaftet: War es nicht nur eine einfache Schlägerei?

Shia LaBeouf wurde in New Orleans festgenommen. Zunächst wurde von einer einfachen Schlägerei berichtet. Ein Zeuge spricht jetzt von einem Hassverbrechen.
Während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten ist Shia LaBeouf (39) kürzlich in New Orleans verhaftet worden. Es entstand der Eindruck, dass der Schauspieler mutmaßlich bei einer recht simplen Schlägerei gewalttätig wurde. Er ist längst wieder auf freiem Fuß, ein Zeuge berichtet jetzt allerdings im Gespräch mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass er die Auseinandersetzung als Hassverbrechen wahrgenommen hat.