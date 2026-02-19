Shia LaBeouf verhaftet: War es nicht nur eine einfache Schlägerei?

Während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten ist Shia LaBeouf (39) kürzlich in New Orleans verhaftet worden. Es entstand der Eindruck, dass der Schauspieler mutmaßlich bei einer recht simplen Schlägerei gewalttätig wurde. Er ist längst wieder auf freiem Fuß, ein Zeuge berichtet jetzt allerdings im Gespräch mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass er die Auseinandersetzung als Hassverbrechen wahrgenommen hat.

Der Vorfall hatte sich demzufolge kurz nach Mitternacht in der Nacht auf den 17. Februar ereignet. Dem Schauspieler werden der Polizei zufolge laut "Rolling Stone" zwei Fälle von Körperverletzung vorgeworfen. Ein mutmaßliches Opfer habe ausgesagt, von LaBeouf mehrfach mit der geschlossenen Faust geschlagen worden zu sein. Nachdem der 39-Jährige kurzzeitig verschwunden und wieder aufgetaucht war, habe er dieselbe Person noch einmal angegriffen. Auch einer zweiten Person habe LaBeouf auf die Nase geschlagen. LaBeouf war festgenommen, kurz darauf aber wieder entlassen worden und muss laut US-Berichten am 19. März erneut vor Gericht erscheinen.

"Hier ging es um Hass"

Ein Mann sei am Montag schon zum ersten Mal gegen 17:00 Uhr mit dem Schauspieler aneinandergeraten, heißt es beim "Hollywood Reporter". Die beiden seien gegeneinandergeprallt, LaBeouf habe sich umgedreht und geschrien: "Schubs mich verdammt nochmal nicht. Ich werde dich umbringen." Der Mann wollte demnach die Situation entschärfen, der Schauspieler habe ihm aber eine homophobe Beleidigung entgegengeschleudert. Shia LaBeouf habe gedroht, ihn zu verprügeln und ihn abwertend eine "Schwuchtel" genannt.

Über den Abend hinweg sei der Schauspieler mehrfach verschwunden und wieder aufgetaucht und habe dem Bericht nach sehr betrunken gewirkt. Nachdem LaBeouf einen Bartender angeschrien habe, sei er rausgeflogen. Er sei dem Mann zufolge die Straße hoch- und runtergestampft und habe gerufen: "Ihr seid alle ein Haufen verdammter Schwuchteln. Ich werde euch in den Arsch treten."

Zwei Bartender habe LaBeouf verletzt, einem habe er angeblich die Nase gebrochen. Der Schauspieler soll versucht haben, weitere Menschen zu verletzen, sei daran aber gehindert worden. "Er hörte nicht auf, mit Beleidigungen um sich zu werfen. Deshalb sage ich, dass dies nicht nur eine Schlägerei in einer Bar war. Hier ging es um Hass", wird der Zeuge zitiert.