Der kanadische Popstar Shawn Mendes (26) hat im vergangenen Juli die frohe Botschaft verkündet, dass er ein neues Album veröffentlichen wird. Das Werk kündigte er im Sommer für den 18. Oktober an. Doch seine Fans müssen sich noch länger gedulden, der Sänger hat die Veröffentlichung von "Shawn" verschoben.

"Hey Leute, mein Team und ich haben beschlossen, das Veröffentlichungsdatum des Albums auf den 15. November zu verschieben", schrieb Mendes bei X und in einer Instagram Story. "Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, um einige neue Inspirationen und Ideen zum Leben zu erwecken", blieb er im Hinblick auf den Grund für die Verschiebung vage. Weiter fügte er an: "Ich liebe euch, danke, dass ihr so geduldig seid, ich kann es kaum erwarten, euch bei den nächsten Shows zu sehen."

Tour-Absage und neue Musik

Mendes hatte im Juli 2022 aufgrund von psychischen Problemen seine gesamte Welt-Tournee absagen müssen und sich selbst eine Auszeit verschrieben. Nach der Tour-Absage hatte sich der 26-Jährige Anfang März 2024 auf Instagram bei seinen Fans mit guten Neuigkeiten zurückgemeldet und verraten, dass er an einem neuen Album gearbeitet habe. Sein letztes Album "Wonder" hatte Mendes 2020 veröffentlicht.

Bei der Ankündigung seiner neuen Platte erklärte der kanadische Musiker: "Musik kann wirklich Medizin sein. [...] Jetzt hier zu sein, mit zwölf wunderschönen fertigen Songs, fühlt sich wie ein Geschenk an." Er danke Gott für seine Freunde und seine Familie. "Das Leben kann brutal sein, aber wenn man eine kleine Gruppe von Menschen hat, denen man zutiefst vertraut und die einen dabei begleiten, wird es so viel besser."

Bis zur Veröffentlichung seines Albums können ihn seine Fans immerhin live auf der Bühne sehen. Am 14. Oktober wird er in Nashville ein Konzert geben. Im Oktober folgen zudem Auftritte in New York City, Los Angeles, Seattle und Morrison. Am 13. November wird der Sänger ins Tempodrom nach Berlin kommen. Danach geht es weiter nach Mexiko und Kanada. Für 2025 sind bereits Auftritte in Indien, Argentinien oder Chile angekündigt.