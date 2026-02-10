Sharon Stone vor Wiener Opernball: Habe mit meinem Sohn Walzer geübt

Zwei Tage vor dem Wiener Opernball hat Sharon Stone ihrem Gastgeber Karl Guschlbauer einen Besuch abgestattet. Der Süßwaren-Unternehmer begrüßte den Hollywoodstar an seinem Standort in St. Willibald. Stone kam in Begleitung ihres Sohnes und verriet Details zu ihrem Ballbesuch.
Sharon Stone (67) hat an diesem Dienstag die Fabrik von "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer in St. Willibald in Oberösterreich besucht. Die US-Schauspielerin wird am 12. Februar die Loge des Unternehmers beim Wiener Opernball beehren. Bei dem Termin mit Moderator Alfons Haider beantwortete Stone auch einige Fragen zu ihrem Auftritt bei dem Prestige-Event in der Wiener Staatsoper.