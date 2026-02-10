Sharon Stone vor Wiener Opernball: Habe mit meinem Sohn Walzer geübt

Zwei Tage vor dem Wiener Opernball hat Sharon Stone ihrem Gastgeber Karl Guschlbauer einen Besuch abgestattet. Der Süßwaren-Unternehmer begrüßte den Hollywoodstar an seinem Standort in St. Willibald. Stone kam in Begleitung ihres Sohnes und verriet Details zu ihrem Ballbesuch.

Sharon Stone (67) hat an diesem Dienstag die Fabrik von "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer in St. Willibald in Oberösterreich besucht. Die US-Schauspielerin wird am 12. Februar die Loge des Unternehmers beim Wiener Opernball beehren. Bei dem Termin mit Moderator Alfons Haider beantwortete Stone auch einige Fragen zu ihrem Auftritt bei dem Prestige-Event in der Wiener Staatsoper.

Was Sharon Stone zum Opernball tragen wird Stone wird neben Starkoch Johann Lafer und dessen Ehefrau Silvia in der Loge von Guschlbauer Platz nehmen. Lafer war auch bei dem Termin in St. Willibald anwesend. Doch insbesondere Stone zog alle Blicke auf sich, auch aufgrund ihres extravaganten Hollywood-Looks.

Die Schauspielerin trug einen flauschigen Anzug im braun-schwarzen Animal-Print und kombinierte dazu eine schwarze Sonnenbrille und einen schwarzen Schal. Wie "oe24" berichtet, erklärte Stone zu ihrem Opernball-Outfit: "Valentino hat mir einen Rock gemacht, der Klimt-Elemente hat, diesen werde ich tragen." Auf ihren Auftritt hat sich die Hollywoodschauspielerin auch vorbereitet. "Ich habe mit meinem Sohn Walzer tanzen geübt", sagte sie gemäß "heute.at". Sohn Laird (20) soll sie wohl auch auf den Ball begleiten.

Ende Januar wurde bekanntgegeben, dass Stone den Wiener Opernball beehren wird. "Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur", erklärte Familienunternehmer Karl Guschlbauer in einer Mitteilung. "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", gab zudem Stone in einem Statement an.