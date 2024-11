Jetzt ist es raus, was viele „Unter uns“-Zuschauer bereits vermuteten: Sharon Berlinghoff alias „Vivien Lassner“ verlässt die Daily-Soap – vorerst. Was bisher bekannt ist.

Sharon Berlinghoff legt nach 6 Jahren eine Serien-Pause ein

Seit 2018 spielt Sharon Berlinghoff die Rolle der „Vivien Lassner“. Nachdem diese in der Eventwoche zum 30-jährigen Jubiläum der Serie dramatisch verschwindet und Sharon auch im neuen Vorspann von „Unter uns“ nicht zu sehen ist, spekulieren die Fans bereits seit Tagen, wie es mit Sharon und ihrer Rolle weitergeht. Nun ist es offiziell: RTL hat verkündet, dass Sharon eine längere Serien-Pause einlegen wird. Im Abschiedsvideo erinnert sie sich nochmal an ihre Zeit bei „Unter uns“

Wann kommt Sharon Berlinghoff zurück?

Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich bei ihrem Ausstieg um eine längere Pause handelt. Ob und wann Vivien Lassner also zurückkommen wird, bleibt abzuwarten.

So dramatisch verlässt Vivien (vorerst) „Unter uns“

Achtung, Spoiler! In der TV-Folge vom 28. November 2024 kommt Vivien nach der Entführung von David wieder zu sich und sucht verzweifelt ihren Sohn Leo. David, der mit Leo eigentlich ein neues Leben anfangen wollte, erkennt rechtzeitig, dass Leo seine Mama braucht und bringt Leo wieder zu Vivien. Als diese David zur Rede stellen will und ihm nachgeht, rutscht sie mit Leo am Rheinufer ab und droht, abzustürzen. David versucht ihr und Leo zu helfen, als die Luft allerdings immer dünner wird, bittet Vivi David, Leo in Sicherheit zu bringen und stürzt nachträglich in den Rhein und verschwindet.

David (Diego Carlos Seyfarth) versucht Vivien (Sharon Berlinghoff) und Baby Leo festzuhalten... Bild: RTL / Kai Schulz

„Unter uns“ im Stream und im TV

Mit einem RTL+-Abo können Sie die Folgen von „Unter uns" bereits eine Woche vorher streamen:

„Unter uns" läuft montags bis freitags um 17:30 Uhr auf RTL.