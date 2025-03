Sharon Battiste, Janin Ullmann und mehr: Warum die Promis diesen Frühling auf Natürlichkeit setzen

1 Sharon Battiste, Janin Ullmann und Alessandra Meyer-Wölden können den Frühling nicht erwarten. Foto: Deichmann

Frühling ist nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein Lebensgefühl: Die Promis freuen sich auf Flirts, neue Begegnungen und neue Modetrends. Alessandra Meyer-Wölden und Co. setzen derzeit vor allem auf eins: Natürlichkeit.











Der Frühling liegt in der Luft - und mit ihm neue Modetrends. 2025 geht der Trend ganz hin zur Natürlichkeit: Authentizität ist der neue Luxus. Die Farbpalette der Saison unterstreicht diesen Trend mit warmen Erdtönen wie Beige, Cognac oder der Pantone-Farbe des Jahres Mocha Mousse. Gute Nachrichten für Janin Ullmann (42): "Mein ganzer Kleiderschrank sieht im Grunde so aus", verrät die Moderatorin am Rande eines Deichmann Get-Together-Events im Planten un Blomen Park Café in Hamburg.