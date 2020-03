1 Pete Sage – hier bei einem Auftritt mit Santiano im Jahr 2018 in Stuttgart Foto: Lichtgut//Oliver Willikonsky

Die Band Santiano hat ihre Tournee, die am 25. März beginnen sollte, abgesagt. Betroffen ist auch der am 5. April geplante Auftritt in der Stuttgarter Porsche-Arena. Schuld hat allerdings laut Angaben der Shantyrocker nicht das Coronavirus.

Stuttgart - Santiano verschieben ihre für März und April geplante Tournee auf einen späteren Zeitpunkt. Neue Daten sollen in Kürze folgen. Grund für die Absage ist die Erkrankung ihres Geigers Pete Sage, der auf Anraten des Arztes nicht an der am 25. März beginnenden Tour teilnehmen könne, wie der Tourveranstalter Semmel-Concerts mitteilt. „Wir arbeiten derzeit fieberhaft an Ersatzterminen und werden diese schnellstmöglich veröffentlichen“, teilt der Veranstalter mit. Das heißt aber erst einmal, dass das Santiano-Konzert am 4. April in der Porsche-Arena nicht stattfinden kann.

Die Band entschuldigt sich auf ihrer Homepage bei ihren Fans: „Liebe Freunde, erstens kommt es anders als man zweitens denkt. Während wir die letzten Tage noch dachten, dieses Virus wäre der Gegner, mit dem wir uns unter Umständen auseinandersetzen müssten, hat uns heute leider die noch bitterere Realität eingeholt. Unser lieber Pete musste die finalen Proben abbrechen. Der jetzige Befund verbietet ihm – und damit uns – die Belastungen der Tournee auf sich zu nehmen. Der Schock sitzt tief und unsere Gedanken sind natürlich in erster Linie bei Pete. Aber auch Euch gegenüber tut uns das unfassbar leid... uns fehlen selbst noch die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie auch für uns gerade eine Welt zusammenbricht.“

Tickets behalten für etwaige Nachholtermine ihre Gültigkeit. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.